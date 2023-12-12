حكاية عاملة أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة: جيت عشان ولادي

داخل شوارع منطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة، تخرج «حنان محمد» عاملة، من الساعة السادسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مصطحبة طفلتها في يديها، مرتدية ملابس عملها، لتبدأ رحلتها اليومية في تنظيف الشوارع، ومنذ بدء عملية التصويت الانتخابات الرئاسية، وهي أكثر دأبًا على تنظيف الشوارع أولا بأول، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في أجواء خالية من أي شيء يعكر صفوهما.

منذ 5 سنوات مضت، فكرت السيدة الخمسينية في جمع قوت يومها، حتى تقدمت للعمل بهذه المهنة، فمنذ 21 عامًا وهي متزوجة، من «مجدي» يكبرها بأعوام، ويعمل سائقا، لكنه منعته الظروف من مواصلة عمله، لتفكر في مساعدته بالعمل، تحكي لـ«الوطن»: «كلنا على باب الله، أنا من دار السلام، واشتغلت هنا حسب شركة النضافة، وبجيب شمس تساعدني».

اشترت لابنتها علم مصر.. بكرة تكبر وتنتخب

جاءت حنان، اليوم لتواصل عملها المعتاد، وتشهد أجواء الانتخابات الرئاسية في سعادة بالغة، فإنها سرعان ما تنتهي من جمع القمامة بالصناديق، تعود مسرعه لللاستماع رفقة ابنتها بمظاهر بهجة تصويت الناخبين: «أحلى حاجة وأنا شايفة كل أعلام مصر، وجبت لشمس علم عشان تفرح، عقبال ما يجي دورها وتبقى دكتورة وتنتخب».

تقضي السيدة، ساعات يومها رفقة طفلتها بالشوارع، تمر بها عديد من الحكايات، وتمر حكايتها معها، لم تيأس في جمع قوت يومها، تسير على قدميها لتنظيف الشوارع من القمامة، وبعد الانتهاء، تعود لمنزلها وتبدأ رحلة جديدة رفقة زوجها وأعمال منزلها: «بفضل في الشارع 10 ساعات، الحمد لله مرتبي كويس».

جيت أختار رئيس مصر

دائما ما تعبر حنان عن شعورها بالحب والامتنان لزوجها ولأبنائها وتسعى لإسعادهم، لديه ابنة كبيرة تعمل في مصنع، فيما منعت الظروف أحد أبنائها من استكمال الدراسة، لكن ما تزال شمس، في الصف الثاني الابتدائي: «نفسي كل ولادي يتعلموا وأحلامهم تتحقق، عشان كده جيت انتخابات الرئاسة، أنا نفسي كلهم يتستروا ويتعلموا، ويكونوا حتى بيفكوا الخط، عشان كده جيت النهاردة وبقول يا رب نختار رئيس مصر الأصلح ليما، ونكون كلنا بخير».