مسيرة شعبية تحمل أطول علم للمشاركة في الانتخابات بالقليوبية (صور)

نظم المئات من المواطنين في مدينة بنها بمحافظة القليوبية مسيرة شعبية، سيرا على الأقدام، وحملت أطول علم لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد محافظ القليوبية، عبدالحميد الهجان، انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 365 مقرا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وأن الكتلة التصويتية للمحافظة تبلغ حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.