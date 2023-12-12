المستشار أحمد جلال: الحشد الانتخابي يعكس مدى الوعي السياسي لدى المواطنين

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد عظيم ومُبهر وتاريخي نفخر به جميعا أمام العالم، فهذا الحشد الانتخابي يعكس مدى الوعي السياسي لدى المواطنين وإدراكه فعليا لحجم التحديات والمخاطر التي تمر بها البلاد، الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع أبلغ دليل وقف المواطن بجانب الدولة المصرية.

مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «CBC»، أن مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري بمثابة مشاركة في بناء الدولة وتأكيد لمبدأ ممارسة الديمقراطية، موضحا أن اصطفاف المصريين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم جاءت من ثقتهم الكبيرة في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

مشاركة فعلية من كل فئات المجتمع

وتابع، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن النسب الأولى في المشاركة بهذا العرس الديمقراطي، متوقعا ارتفاع تلك النسب خلال الفترة القادمة، إذ إن هناك مشاركة فعلية من كل فئات المجتمع وتواجد كبير من قبل المرأة والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها والهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، كما وفروا كل السبل والوسائل التي تمكن المواطن من النزلو والمشاركة في العملية الانتخابية.