«يوسف وشادية» زوجان يدليان بصوتيهما في الانتخابات بقنا: لازم نشارك كلنا

أدلى مواطن يدعى محمد يوسف، 67 عامًا، وزوجته شادية عطية محمد، 59 عامًا، بصوتيهما في لجنة المعهد الديني بمدينة قنا، لاختيار رئيس مصر القادم، وذلك في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

انتخابات رئاسية بطابع مختلف

وقال «محمد» لـ«الوطن»: «دائمًا ما تشاركني زوجتي في كل استحقاق انتخابي، تدلي بصوتها معي في لجنة المعهد الديني في مدينة قنا، وهذه الانتخابات الرئاسية لها طعم آخر لأنها تدعم استقرار الوطن وأمنه».

أمّا «شادية» فقالت: «مشاركتي في الانتخابات الرئاسية، واجب وطني، وعلى كل شخص سواء رجل أو سيدة أو شاب وفتاة النزول للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية، بطريقة ديمقراطية حقيقية، ونبعث للعالم رسالة إننا شعب متكاتف».

الانتخابات الرئاسية بقنا

وشهدت لجنة المعهد الديني في مدينة قنا، إقبالًا من قبل الناخبين في المدينة من الأعمار السنية، وذلك في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، ويبلغ عدد الناخبين في محافظة قنا 2 مليون و146 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 341 لجنة فرعية بكل مراكز محافظة قنا.