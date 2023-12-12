إقبال كبير من المواطنين على لجنة إنصاف سري بمصر الجديدة قبل ساعات من انتهاء التصويت

بدأت أعداد الناخبين تتزايد على اللجنة الانتخابية بمدرسة إنصاف سري بدائرة مصر الجديدة والزيتون، وذلك في الفترة الثانية بعد الاستراحة القانونية للجان.

وقال رجب مصطفى، أحد الناخبين، إنه جاء من محافظة أسيوط محل عمله للتصويت في دائرته الانتخابية رافضا التصويت في لجان المغتربين ليكون مع أسرته في هذا الحدث التاريخي، متابعا: «حبيت أجي هنا عشان أكون مع أهلي وأصحابي ومتعود أعمل كده كل انتخابات وفي كل المناسبات السعيدة».

فيما أكد ياسر راشد، موجه سابق بالتربية والتعليم، أنه اعتاد المشاركة في أي استحقاقات دستورية منذ شبابه، مضيفا: «المشاركة واجب وطني لا يمكن التخلي عنه».

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت الأحد الماضي وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين حتى إدلاء آخر ناخب بصوته مساء اليوم الثلاثاء.