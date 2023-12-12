ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه في مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر البودر وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين جنيه تقريبا.