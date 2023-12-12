«الحاج خلف» عاصر فؤاد الأول ويشارك في انتخابات الرئاسة بالمنيا: «واجب عليا»

في قرية نزلة إسطال بمركز سمالوط في محافظة المنيا، شارك الحاج خلف فريد 95 عامًا في الانتخابات الرئاسية 2024، ويعتبر الحاج خلف من أكبر أهالي القرية، إذ ولد في عام 1928، وعاصر فترة حكم الملك فؤاد الأول.

والحاج خلف يعتبر رمزًا للإصرار والمشاركة في العملية الديمقراطية رغم تقدمه في السن، حيث حرص على القيام بواجبه الوطني بالمشاركة في الانتخابات.

المساهمة في صناعة مستقبل البلاد

وقال الحاج خلف في تصريحات خاصة لـ"لوطن" إن صوته مهم وأنه له الحق في التعبير عن آرائه والمساهمة في صناعة مستقبل بلاده، موضحا أنه يعيش مع عائلته في قرية نزلة إسطال داخل مركز سمالوط ولديه أربعة أبناء، أكبرهم محمد يبلغ من العمر 49 عامًا ويليه محمود البالغ من العمر 37 عامًا ومصطفى البالغ من العمر 35 عامًا، وتعتبر سامية بنته الوحيدة وتبلغ من العمر 48 عامًا، ربة منزل.

حرص المواطنين من جميع الأعمار علي المشاركة

وأدلي الحاج خلف بصوته في لجنة رقم 39 بمدرسة نزلة اسطال الابتدائية، وعبر عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ويأمل في أن يكون لصوته تأثيرًا إيجابيًا في مستقبل البلاد.

وحرص المواطنين من جميع الأعمار علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة المنيا، لرغبتهم في تشكيل مستقبل مشرق لبلادهم.