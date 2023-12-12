«الوطنية للانتخابات» يوضح الخطوات التي يتخذها رئيس كل لجنة بعد انتهاء التصويت

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إنه بعد الانتهاء من عملية الفرز يثبت رئيس اللجنة الفرعية كل الإجراءات بمحضر، ويجمع أوراق العملية الانتخابية من الأوراق المستخدمة والأوراق غير المستخدمة.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن كلا من الأوراق المستخدمة والأوراق غير المستخدمة توضع داخل حقيبة منفصلة لأن كل حقيبة منهم لها اتجاه مختلف عن الأخرى.

وأردف أن رئيس اللجنة الفرعية يسلم بعد ذلك رئيس اللجنة العامة الأوراق الذي يقوم بدوره بالحصر المجمع الخاص باللجنة العامة.