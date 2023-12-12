عضو التنسيقية: ارتفاع نسب المشاركة بالانتخابات دليل على اصطفاف المصريين خلف وطنهم

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية من المصريين أنهم يقفون خلف وطنهم في كل وقت يحتاج إليهم فيه، موضحًا أن هذه الانتخابات شهدت إقبالاً من الفئات كلها.

الإعلام الوطني أدى دورا كبيرا في العملية الانتخابية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية بقناة صدى البلد، أن الإعلام الوطني أدى دورا كبيرا في العملية الانتخابية حيث ترك المساحة للمرشحين جميعهم للتعبير عن برنامجهم الانتخابي.

وتابع: «الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت مجموعة من التسهيلات في الانتخابات الرئاسية للتيسير للمواطنين، بالإضافة إلى ترك المساحة للإعلام المحلي والدولي لتغطية الانتخابات الرئاسية».

فئة الشباب تقدم دورا وطنيا في المحافل الوطنية

وأوضح مقلد، أن فئة الشباب تقدم دورا وطنيا بكافة المحافل الوطنية خاصة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تطوع الشباب وتواجدهم في كافة اللجان على مستوى 27 محافظة، يعد مشهدا للجمهورية الجديدة.