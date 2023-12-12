موقف إنساني من رئيس لجنة مع مريضة ببورسعيد.. «انتخبت في التاكسي»

كشفت مراسلة صدى البلد في بورسعيد، أنه لا يوجد هدوء في شوارع بورسعيد خلال أيام الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه شعب محب للسهر والديمقراطية.

وأضافت مراسلة القناة، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على شاشة «صدى البلد»، أنَّ كل الأعمار في بورسعيد تنتخب رئيسها في اللجان، والإقبال لا يقتصر على فئة معينة.

وتابعت مراسلة «صدى البلد» في بورسعيد، أنه كانت هناك سيدة لا تستطيع النزول من التاكسي، وذهب إليها رجال الأمن وأخذوا منها البطاقة لمعرفة الرقم القومي الخاص بها ورقم اللجنة، و«رئيس اللجنة طلع بنفسه من اللجنة وساعد السيدة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية داخل التاكسي».