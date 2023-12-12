ملحمة إنسانية في خدمة كبار السن خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

سطّرت لجان منطقة مصر الجديدة ملحمة إنسانية في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ شهدت مساعدات إنسانية خلال أيام الاقتراع في الانتخابات، خاصة مع هطول الأمطار قبل ساعات من إغلاق الصناديق في اليوم الأخير.

وساعد رجال الشرطة مسنًا على كرسي متحرك الدخول المدرسة والتصويت ونظرا لحاجة للناخب لصعود درجات السلم للدخول إلى اللجنة الانتخابية، اضطر القاضي المشرف النزول والتصويت في فناء المدرسة، ثم ساعدته رجال الشرطة في المرور من المياه والعبور بسلام مع هطول الأمطار.

وخلال ساعات التصويت في اليوم الثالث، اضطر قاضي اللجنة الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام إلى النزول أكثر من مرة لكبار السن وذوي الهمم من أجل التصويت لعدم تحملهم صعود درجات السلم.

وفي معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، اضطر القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية إلى النزول أكثر من مرة، لتعذر صعود كبار السن وذوي الهمم الصعود والوصول إلى اللجنة الانتخابية، كما ظهر المتطوعون أيضا بمظهر مشرف، إذ ساعدوا الناخبين للوصول إلى اللجنة حتى الخروج والذهاب إلى سياراتهم أو سيارات الأجرة.