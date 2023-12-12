المصريون فرضوا إرادتهم (ملف خاص)

تنتهى غداً، عمليات فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، التى جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية 10 و11 و12 ديسمبر. ووفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، يجرى اليوم إرسال المحاضر الخاصة بالفرز من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، وتتضمن هذه المحاضر جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع. وتتلقى الهيئة الوطنية، غداً، الطعون فى قرارات اللجان العامة بما فيها لجان الخارج، على أن تقوم بالبت والفصل فيها يومى 15 و16 ديسمبر، وإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.

وتولى القضاة المشرفون على اللجان الفرعية وعددها 11631 لجنة بجميع المحافظات، عملية فرز الأصوات بحضور وكلاء المرشحين الأربعة وممثلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الصادر لها تصاريح بالمتابعة من «الوطنية للانتخابات»، حيث تواصلت عملية الفرز حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

تسليم محاضر الفرز غداً.. و«الهيئة الوطنية» تتلقى الطعون على قرارات اللجان العامة غداً

وتمت عملية الفرز وفقاً للضوابط والقرارات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام كل رئيس لجنة فرعية فى حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلى المرشحين وممثلى الإعلام والمتابعين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فارغاً، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة.

وتضمنت الضوابط تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات، مجموعة للأصوات الباطلة، وتقسيم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة بالإضافة إلى عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، علماً بأنه يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه كل المرشحين من أصوات.

وسمحت الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بإعلان الحصر العددى متضمناً عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، إضافة إلى من أدلوا بأصواتهم من القضاة والموظفين المشرفين على اللجان ويحق لوكيل كل مرشح أن يتسلم صورة من كشف الحصر العددى بالأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وعقب انتهاء عملية الفرز تسلمت اللجان العامة جميع المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث أشرف على عملية التصويت والفرز 15 ألف قاضٍ.

المستشار أحمد بندارى: لا مد للتصويت لليوم الرابع.. والنتيجة ستكون تاريخية لم تشهدها مصر من قبل

وعقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، مؤتمراً صحفياً اليوم، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024، قال فيه إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقم بطباعة 67 مليون بطاقة اقتراع، ولكن تمت طباعة 70%، وتم توزيع هذه البطاقات على المحافظات وفقاً لنسب الكتل التصويتية، لافتاً إلى أن الكثافات العالية للمواطنين أمام اللجان كشفت عن ضرورة تغيير استراتيجية الهيئة فى توزيع بطاقات على اللجان.

ورد المستشار أحمد بندارى على من يزعم بأنه تم إجراء الانتخابات الرئاسية مبكراً، مؤكداً أن النصوص الدستورية هى التى حددت مواعيد الانتخابات.

الناخبون من جميع الفئات والأعمار شاركوا بكثافة غير مسبوقة خلال أيام الانتخابات

ورداً على سؤال لـ«الوطن» خلال المؤتمر الصحفى حول طريقة حصر أصوات الناخبين التى أعلنت الهيئة أنها تجاوزت 45% من إجمالى المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، أوضح «بندارى» أن معرفة النسبة جاءت من واقع الدفاتر التى يدلى فيها الناخبون بأصواتهم يومياً، وهناك حصر عددى يومى يصل للهيئة بعدد الدفاتر التى تم انتهاؤها وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وأجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعاً مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، عبر الفيديو كونفرانس فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأكدوا أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية فى اليوم الأخير من التصويت كان يسير بشكل جيد دون أى معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية. وأكد «بندارى» أن اللجان فُتحت فى مواعيدها الساعة التاسعة صباحاً، عدا لجنة فى منطقة الوراق بسبب تعرض القاضى المشرف على اللجنة لحادث وانتظم العمل بها فى العاشرة والثلث صباحاً، وتأخر فتح لجنة فى منيا القمح وانتظم العمل بها.

غرفة «النيابة الإدارية»: الاقتراع تم بسهولة ويسر وسط إقبال كبير

فى سياق متصل، تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية لليوم الثالث على التوالى، أعمالها بمتابعة إشراف أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات الجمهورية فى أهم استحقاق انتخابى. وأكدت الغرفة مباشرة جميع اللجان الفرعية أعمالها فى التوقيتات المحددة ومباشرة الأعمال الإجرائية الخاصة بأعمال الاقتراع بكل سهولة ويسر وإقبال من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من بدء أعمال التصويت وسط تأمين كامل للعملية الانتخابية وتوفير كافة الوسائل الممكنة لتيسير أعمال الاقتراع، ولم ترصد أى ملاحظات أو مشاكل من شأنها أن تعرقل سير أعمال الاقتراع مؤكدة متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم ومستمر لأعضاء الهيئات القضائية لتوفير كل الوسائل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

ونفى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات مد التصويت ليوم رابع، مشدداً على أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان باستمرار التصويت حتى إدلاء آخر ناخب بصوته فى جمعية الانتخاب.

وأضاف أن هناك لجنتين «72 و73» بمرسى مطروح حدث بهما ماس كهربائى، وتم تدارك الأمر وإعادة التصويت فيهما بشكل طبيعى.

وخلال المؤتمر الصحفى، قال رئيس اللجنة العامة بدائرة المقطم إن المرشح محمد فريد زهران أدلى بصوته فى الانتخابات بإحدى مدارس المقطم فى اليوم الأول للاقتراع ولم يبدِ أية ملاحظات على عملية التصويت أو الاقتراع. كما شهدت مدرسة «تحيا مصر» بحى الأسمرات كثافة كبيرة، وظلت تعمل حتى الساعة 12 صباحاً، فيما قال رئيس اللجنة العامة فى الفيوم إن الأمور سارت بشكل جيد.

وأكد «بندارى» أن النتيجة ستكون تاريخية لم تشهدها مصر من قبل.