إقبال كبير على لجنة الوافدين بدمنهور قبل دقائق من انتهاء التصويت (صور)

شهدت لجنة الوافدين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا قبل دقائق من غلق لجان الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت رئاسة المستشار ياسر البخشوان، إذ شهدت اللجنة توافد الأطفال برفقة ذويهم أثناء الإدلاء بصوتهم الانتخابي.

كما شهدت لجنة الوافدين رقم 44 بمدينة دمنهور إقبالا كبيرا من الناخبين على مدار الأيام الماضية، إذ تصدر الشباب المشهد الانتخابي، بالإضافة إلى المرأة البحراوية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت لجان الاقتراع بجميع المقرات الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة انتظام سير العملية الانتخابية وانتظام العمل بها بعد توقفها بشكل مؤقت، لمدة ساعة لراحة القضاة المشرفين على اللجان وأمنائها، لمدة ساعة واحدة.

وانتظم العمل في لجان الانتخابات الرئاسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي توقف خلالها عمل اللجان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

كما شهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتي تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.