نتائج الفرز الأولية للجنة العامة في أبو قرقاص بالمنيا.. 255 ألف صوت للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 5 بقسم أبو قرقاص في المنيا، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إنّ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 394 ألفًا و999 ناخبًا، وحضر 256 ألفًا و483 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 263 ألفًا و649 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1834 صوتًا.

وأضاف أنه حصل كل من المرشحين الأربعة، على الأصوات التالية:

عبد الفتاح السيسي: 255 ألفًا و139 صوتًا.

فريد زهران: 5 آلاف و237 صوتًا.

عبد السند يمامة: 1573 صوتًا.

حازم عمر: 1700 صوت.

وأُغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة، داخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أنّ يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.