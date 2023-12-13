نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة في الإسماعيلية.. 62 ألفا للسيسي

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسماعيلية، حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 62 ألفا و864 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1782 صوتا، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 656 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 3809 صوتا، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.