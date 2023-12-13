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شروط مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات.. «تساعد على الالتحاق بالوظائف القيادية»

كتب:

رؤى ممدوح
09:10 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

حددت وزارة الأوقاف، شروط الالتحاق بمسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات، التي أطلقتها في إطار برنامج «شهادة جودة الأداء للأئمة والواعظات»، إذ يهتم قطاع كبير من المنتمين للوزارة بهذه الشهادة كونها موضع اعتبار عند المقابلة للإيفاد للعمل بالخارج، والعمل بالمساجد الكبرى، والوظائف القيادية والإشرافية، والقوافل الدعوية المتميزة، والمشاركة في الأسابيع الدعوية والندوات العلمية.  

شروط الاشتراك في المسابقة

وجاءت شروط الاشتراك في مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات التي تطلقها الأوقاف كالتالي:

1. التمكن من حفظ القرآن الكريم مع حسن الأداء.

2. إتقان التحدث باللغة العربية.

3. سعة الأفق الثقافي.

4. الانضباط في أداء الواجب الوظيفي بالنسبة للأئمة والواعظات المعينات، والإسهام الجاد في الأنشطة الدعوية والقرآنية بالنسبة للواعظات المتطوعات.

شروط دخول الاختبار

ولفتت الوزارة إلى أنّه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بتحقيق الشروط التالية:

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل مع الاطلاع على الأصلين.

- صورة شخصية حديثة.

 

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