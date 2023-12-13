رئيس «أزهرية السويس» يشدد على الانتهاء من مناهج الدراسة وفقا للجدول المحدد

شدد رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، على الانتهاء من شرح المناهج وإجراء مراجعات للمواد والاستعدادات لزيارة هيئة ضمان الجودة خلال الفصل الدراسي الثاني في المعاهد المرشحة للزيارة.

الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد

وأكد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد لذلك، وعمل مراجعات للطلاب في جميع المواد الدراسية، وذلك خلال تفقده الفصول الدراسية والمكتبات ومعامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي ومناطق الألعاب، ودورات المياه، واطلع على سير العملية التعليمية بالمعاهد المرشحة، لزيارة هيئة ضمان الجودة.

لجنة ضمان الجودة تزور المعاهد الأزهرية

وفي إطار استعدادات منطقة السويس الأزهرية لزيارة لجنة ضمان الجودة، تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، والدكتورة نيفين جمال الدين، مديرة إدارة الجودة، ولجنة من الإدارة الهندسية برئاسة المهندسة نادية حمدي، مديرة الإدارة الهندسية، المعاهد المرشحة لزيارة هيئة ضمان الجودة في الفصل الدراسي الثاني، وذلك للوقوف على استعدادات المعاهد وجهازيتها لاستقبال لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بعد انتهاء أعمال الصيانة بها ووضع اللمسات الأخيرة للاستعدادات.

وأجرى رئيس المنطقة الأزهرية والإدارة الهندسية والجودة جولة على معهد الريان الابتدائي ووجنيفة الابتدائي وفتيات شندورة الإعدادي ومعاهد الملاحة الابتدائي، وللوقوف على ما تواجهه هذه المعاهد من مشكلات، ومتابعة مدى التزام العاملين فيها بأداء مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل.