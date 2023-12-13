142 يوما إجازة في العام الجديد لهذه الفئات.. «شوف لو كنت منهم»

تضم أجندة العام الجديد 2024، العديد من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية فضلًا عن الرصيد السنوي المستحق للعاملين بالقطاعين العام والخاص، فوفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي يطبق على العاملين بالحكومة، وأيضًا قانون العمل المصري الذي يطبق على العاملين بالقطاع الخاص، يحصل الموظفون على 142 يومًا إجازة هذا العام.

وبالنسبة للأجندة الخاصة بالعام الجديد 2024، من المتوقع أن يحصل المصريون على 121 يومًا إجازة منها الأعياد والعطلات الرسمية أيام «السبت والأحد» ويبلغ عددها 104 أيام وهي 52 يومًا «جمعة» ومثلها «سبت»، كما يضاف على هذه المدة 21 يوما مستحقة رصيد سنوي لموظفي القطاع الخاص والحكومي لتصبح الأيام كاملة 142 يوما في العام الجديد ما بين إجازات وأعياد رسمية وعطلات أسبوعية ورصيد سنوي.

تفاصيل جدول إجازات العام الجديد

وتبدأ الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024 بيوم عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير، وفيما يلي جدول إجازات عام 2024 بالكامل:

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.

إجازات أبريل 2024

الفترة من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 من نفس الشهر إجازة الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات مايو 2024

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

إجازات يونيو 2024

الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة ثورة يونيو.

إجازات يوليو 2024

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات أكتوبر 2024

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.