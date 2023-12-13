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15 طبيبًا مِن دول الكومنولث يشاركون بدورة تدريبية بجامعة المنصورة

كتب:

آية حسنين
04:44 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، عن مشاركة 15طبيبا من دول الكومنولث الروسي بالدورة التدريبية الدولية لأساسيات جراحة المسالك البولية بجامعة بالمنصورة.

دورة تدريبية دولية بجامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة في بيان لها، إلى أن الدورة التدريبية في محافظة الدقهلية تجري داخل مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فعاليات الدورة التدريبية الدولية لأساسيات جراحة المسالك البولي.

مشاركة 15 طبيبا من دول الكومنولث الروسي بدورة تدريبية

وأضافت جامعة المنصورة أن الدورة تستمر لمدة أسبوع، مشيرة إلي أن الدورة تقام لأول مرة لدول الكومنولث الروسي بمشاركة 15طبيبًا، وتشمل فعالياتها محاضرات يومية بقاعة المحاضرات بالمركز، ونقل حي ومباشر من غرف العمليات، واستعراض ومناقشة للحالات التي تجرى لها العمليات.

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