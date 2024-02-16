كيفية استخراج كارنيه المعاقين.. ما الفئات المستحقة له؟

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، للحصول على مجموعة من الخدمات والمزايا الاجتماعية، وتبحث هذه الفئات عن كيفية استخراج كارنيه المعاقين، لذا يجب على أصحاب الهمم اتباع بعض الإجراءات لإثبات الإعاقة ودرجتها، وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة عبر موقعها.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

لكي يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون عمره 18 عامًا أو أكثر.

- أن يكون لديه تقرير طبي معتمد من إحدى الجهات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة يثبت الإعاقة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي للشخص المعاق.

كيفية استخراج كارنيه المعاقين

وأما عن كيفية استخراج كارنيه المعاقين، فإن ذلك يتمثل في عدة خطوات كالتالي:

تتمثل أولى خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في الدخول على بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا، ثم اتباع التالي:

- اضغط على أيقونة «الخدمات المتكاملة».

- اضغط على أيقونة «إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة».

- اضغط على «تسجيل طلب جديد».

- املأ بياناتك الشخصية بدقة، لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

- التأكد من كتابة بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، يجب الاحتفاظ به.

الخطوة الثانية: تقديم الأوراق المطلوبة

بعد التسجيل على البوابة، يجب عليك تقديم الأوراق المطلوبة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك، والأوراق المطلوبة هي:

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

- تقرير طبي معتمد من إحدى الجهات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

الخطوة الثالثة: الكشف الطبي

بعد تقديم الأوراق المطلوبة، سيتم تحديد موعد لك لحضور الكشف الطبي، ويتم الكشف الطبي من خلال أحد المراكز الطبية المتخصصة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك لتحديد درجة الإعاقة ونوعها.

الخطوة الرابعة: إصدار البطاقة

بعد اجتياز الكشف الطبي، سيتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لك، والتي ستكون صالحة معك لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أنه في حالة الإعفاء من الكشف الطبي، يجب تقديم تقرير طبي معتمد من إحدى الجهات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة يثبت ذلك، وفي حالة تقديم طلب استخراج البطاقة نيابة عن شخص آخر، يجب إحضار وكالة رسمية من الشخص المراد استخراج البطاقة له.

أنواع الإعاقات التي يحق لأصحابها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تُحدد وزارة التضامن الاجتماعي أنواع الإعاقات التي يحق لأصحابها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:

الفئة الأولى الإعاقات الشديدة، وتشمل هذه الفئة الإعاقات التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية العادية، مثل:

- الإعاقة البصرية الشديدة: وهي إعاقة تؤدي إلى فقدان البصر بنسبة 70% أو أكثر.

- الإعاقة السمعية الشديدة.

- الإعاقة الذهنية الشديدة·

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي.

- ضمور العضلات الشوكي.

- أمراض الدماغ والجهاز العصبي الأخرى التي تؤدي إلى إعاقة شديدة.

الفئة الثانية الإعاقات المتوسطة، وتشمل هذه الفئة الإعاقات التي تؤثر بشكل متوسط على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية العادية، مثل:

- الإعاقة البصرية المتوسطة: وهي إعاقة تؤدي إلى ضعف البصر بنسبة 30% إلى 69%.

- الإعاقة السمعية المتوسطة: وهي إعاقة تؤدي إلى فقدان السمع بنسبة 30% إلى 69%.

- الإعاقة الذهنية المتوسطة: وهي إعاقة تؤدي إلى انخفاض الذكاء بنسبة 30% إلى 69%.

- الشلل الدماغي البسيط.

- ضمور العضلات البسيط.

- أمراض الدماغ والجهاز العصبي الأخرى التي تؤدي إلى إعاقة متوسطة.

الفئة الثالثة: الإعاقات البسيطة، وتشمل هذه الفئة الإعاقات التي تؤثر بشكل بسيط على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية العادية، مثل:

- صعوبات التعلم.

- اضطرابات النطق والكلام.

- أمراض الدماغ والجهاز العصبي الأخرى التي تؤدي إلى إعاقة بسيطة.

يتم تحديد درجة الإعاقة ونوع الإعاقة من خلال الكشف الطبي الذي يتم في أحد المراكز الطبية المتخصصة المعتمدة من وزارة الصحة.

ويمكن للشخص ذي الإعاقة التقدم بطلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته.