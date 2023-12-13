جماعة يهودية تنظم احتجاجا أمام البيت الأبيض تنديدا بالعدوان على غزة (فيديو)

اعتراضًا على مايحدث في قطاع غزة من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قام عدد من اليهود الأمريكيين بتسجيل اعتراضهم على الأحداث الجارية في المناطق الفلسطينية، مُطالبين بوقف فوري لإطلاق النار على غزة، قبيل ساعات من الاحتفال التقليدي السنوي بعيد «الحانوكا»، الذي يُقام في البيت الأبيض.

يهود يعترضون على ما يحدث في قطاع غزة

وقام بعض اليهود بتقييد أنفسهم بالسلاسل أمام بوابات البيت الأبيض، اعتراضًا على ما يحدث بقطاع غزة، قبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل السنوي، مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل، ومُعلنين اعتراضهم على ما يحدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، والتصعيد المستمر في الأحداث، الذي أسفر عنه استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

ووقف عدد من الناشطين اليهود، سواء من حاملي الجنسية الأمريكية أو المقيمين بالولايات المتحدة، مُطالبين الرئيس بايدن بالتحرك سريعاً، وتدعيم قرار وقف إطلاق النار، حيث حملوا شعارات كتب عليها «أوقفو الإبادة الجماعية».

وحرصاً منهم على التعبير لما يشعر به أهالي غزة من قصف متكرر، قيدوا أنفسهم بالسلاسل على سياج البيت الأبيض، حتى تصل رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي، واصفين القيود التي يشعر به الفلسطسينيون، والقيود الواقعة عليهم.

ونظمت المظاهرة مجموعة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، وجاء المتظاهرون من واشنطن ومدينة نيويورك، ومن ولاية كاليفورنيا، وحملوا لافتات مكتوب عليها: «حكماء اليهود يقولون لبايدن، أوقف الإبادة الجماعية، يجب وقف إطلاق النار الآن».

قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعتمدت، أمس الثلاثاء، قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين، والتأكيد على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، صدر القرار بأغلبية 153 عضواً، ومعارضة 10، وامتناع 23 دولة عن التصويت.