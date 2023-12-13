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الكشف عن برومو KUNG FU PANDA 4.. وموعد طرحه (فيديو)

كتب:

أحمد شعراني
10:00 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4

كشفت شركة Universal Pictures عن المقطع الدعائي الخاص بالجزء الرابع من فيلم الإنمي الشهير، Kung Fu Panda 4، إذ يعود بو، الباندا الذي يؤدي دوره الفنان جاك بلاك، ليلتقي بعدوه الجديد، Chameleon، التي تقدمها الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس.

والعدو الجديد عبارة عن سحلية صغيرة يمكنها التحول إلى أي مخلوق، وتسعى للحصول على عصا الحكمة، التي من شأنها أن تمنحها القدرة على استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين الذين هزمهم، وسيجري طرح الفيلم 8 مارس 2024، وسيكون هذا الجزء أول فيلم طويل من السلسلة منذ 2016 عند صدور Kung Fu Panda 3.

يذكر أن أول فيلم من Kung Fu Panda صدر عام 2008، وحققت السلسلة أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وكان آخر جزء جرى تقديمه في 2016.

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بقلم أحمد شعراني