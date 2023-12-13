ضبط 17 طن سكر مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات.

ضبط 17 طن سكر تمويني

وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط 17 طن سكر والذي يتم طرحه من خلال مبادرات مكافحة الغلاء، ويتم بيعه بسعر 27 جنيها، قام اثنان من المواطنين بتجميعها بغير وجه حق، وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات، وتم إلقاء القبض عليهما وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

حملات تموينية في البحيرة

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وشهدت مدينة كوم حمادة تنفيذ حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.