معلومات عن كتيبة كركال النسائية الإسرائيلية.. تؤدي «مهاما خاصة» في غزة

ما زال جيش الاحتلال الاسرائيلي يستمر في استكمال جرائمه على قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي، إذ يقوم بعمل حيل مختلفة كان منها تشكيل كتيبة «كركال» النسائية الإسرائيلية التي تتواجد في قطاع غزة.

قبل حوالي ما يقرب من 3 أسابيع، تلقت إحدى ضابطات جيش الاحتلال التي تدعى «شيرا» أمرًا من قائد كتيبة الفهد لتقوم بتشكيل فريق نسائي من أفضل المقاتلين وأكثرهم احترافية، من أجل القيام بنشاط خاص داخل قطاع غزة، فهن يعملن جنبًا إلى جنب مع القوات القتالية الأخرى وأيضا الاستخبارات العسكرية، وكذلك يقمن بالتعاون مع الوحدات الخاصة داخل القطاع.

استدعاء الكتيبة النسائية من أجل تنفيذ «مهام خاصة» داخل قطاع غزة

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن كتيبة «كركال» النسائية الإسرائيلية التي تتواجد في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»:

- هي كتيبة تُسند إليها عمليات خاصة دقيقة.

- يشغلون موقع القيادة في المعركة.

-تم استدعاء الكتيبة من أجل تنفيذ مهام خاصة داخل قطاع غزة.

- تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات القتالية الأخرى وكذلك الاستخبارات العسكرية.

- انضمت الكتيبة إلى القوات البرية والوحدات الخاصة في عمق قطاع غزة.

- خضعت الكتبية الإسرائيلية إلى تدريبات صارمة.

- كتيبة كاراكال تم تأسيسها فى عام 2004.

- العرض من تأسيسها هي دمج النساء في الخدمة بالوحدات القتالية.

- أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى قطة كاراكال وهي شائعة في منطقة «Aravá».

فقدان عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي

وفقدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من جنودها في حي الشجاعية، وفقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تحارب في قطاع غزة.