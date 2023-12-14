الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية خطيرة.. ماذا يحدث في الصباح؟

8 أيام تفصل مصر عن بداية فصل الشتاء رسميا، والذي يبدأ يوم 22 ديسمبر الجاري، بحسب الهيئة العامة للأرصاد، والتي كشفت عن طقس الساعات المقبلة، قبل بداية الشتاء بشكل رسمي.

ظاهرة جوية خطيرة، كشفت عنها هيئة الأرصاد منذ قليل، حذرت منها المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، قبل أيام قليلة من بداية فصل الشتاء.

ظاهرة مؤثرة في الصباح الباكر.. ماذا قالت هيئة الأرصاد عن طقس الخميس؟

ظاهرة مؤثرة، هكذا قالت هيئة الأرصاد، مؤكدة استمرار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناه ووسط سيناء.

وتبدأ ااشبورة المائية من من الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحا، ما يجعل الأرصاد تطلق تحذيرا للسائقين والمواطنين الذين يسيرون في تلك الطرق.

ومن المتوقع أن تسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، بحسب الأرصاد.

تعرف على درجة الحرارة اليوم الخميس 14 ديسمبر

وعن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، أكد البيان أن الحرارة ستصل داخل القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية بينما يسجل جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

ويشهد الطقس منذ بداية شهر ديسمبر، عدم استقرار بشكل واضح، ما بين درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة، فضلا عن الظواهر الجوية المتعددة أبرزها الشبورة المائية والضباب الذي يكون غالبا في الساعات الأولى من الصباح.