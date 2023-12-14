استشهاد 3 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة جنين كتب: شريف سليمان 01:08 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023 الوضع في مخيم جنين استشهد 3 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة جنين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا في جنين بخمسة صواريخ رئيس بلدية جنين: قوات الاحتلال الإسرائيلي تُحدث دمارا هائلا في البنى التحتية أمر غير متوقع.. أول رد لأهالي جنين بعد غناء جنود للاحتلال بميكرفونات مسجد الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر فلسطين جنين قصف إسرائيلي بقلم شريف سليمان