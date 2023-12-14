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استشهاد 3 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة جنين

كتب:

شريف سليمان
01:08 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
الوضع في مخيم جنين

الوضع في مخيم جنين

استشهد 3 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة جنين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان