9 معلومات عن الشيخ محمد الصباغ بعد رحيله.. «ظل يرتل القرآن حتى مماته»

توفي الشيخ محمد الصباغ، صاحب الـ80 عاما، والذي يُعد أحد أقدم قارئي ومُحفظي القرآن الكريم، بعد صراع مع المرض، ليرحل عن عالمنا، تاركًا خلفه المئات من حفظة القرآن الكريم والمقرئين.

معلومات عن الشيخ محمد الصباغ أقدم قارئي القران الكريم بكفر الشيخ

1 ــ يُعد الشيخ محمد الصباغ أشهر محفظي وقارئي القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ.

2 ــ عمل قارئا للقرآن الكريم في منتصف الستينيات من القرن الماضي.

3 ــ ذاع صيته في مسقط رأسه بمركز ومدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ.

4 ــ بدأ في إحياء الليالي القرآنية وزامل عددا كبيرا من أشهر القراء.

5 ــ كُلف بتحفيظ القرآن الكريم بمعهد بيلا الابتدائي الأزهري بمحافظة كفر الشيخ وتفرغ لتحفيظ القرآن الكريم.

6 ــ عمل لأكثر من 60 عاما في خدمة القرآن الكريم، وخرج من تحت يديه مئات الحفظة.

7 ــ تمتع بحُسن الخلق وحُب أهالي محافظته له.

8 ــ توفي بعد صراع مع المرض، وظل مستمرًا في تحفيظ القرآن الكريم حتى اللحظات الأخيرة من عمره.

9 ــ خرج في جنازته الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر أسرته.

حزن بمحافظة كفر الشيخ لرحيل الشيخ محمد الصباغ

وخيَّمت حالة من الحزن على أهالي مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، مسقط رأس الشيخ محمد الصباغ، عقب رحيله، لما بذله من جهد وتفانٍ في عمله على مدار أكثر من 60 عامًا كاملًا في تحفيظ أبناء مركزه القرآن الكريم.