مدارس الإسكندرية تستعد لامتحانات الشهادة الابتدائية.. اعرف الجدول

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لبدء امتحانات الترم الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى للمهام الأدائية، إذ تبدأ الامتحانات يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر، وتستمر حتى الخميس الموافق21 من الشهر ذاته، إذ تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا في جميع مدارس الإسكندرية، وتم العمل على تجهيز المدارس ووضع تعليمات الامتحانات طبقا للمعايير والمواصفات التي وضعها المركز القومى للامتحانات.

مواصفات امتحان المهام الأدائية

وقال بسيونى محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه اجتمع بجميع الموجهين الأوائل للمواد الدراسية في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاستعداد للامتحانات، لمناقشة خطة عمل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2024/2023 لمراعاة المواصفات القياسية والمعايير لورقة الامتحانات طبقا للمركز القومي للإمتحانات ٠

مواعيد الامتحانات

فيما أشار علي محسن، مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة العجمى التعليمية، إلى أنه تم وضع الورقة الامتحانية طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومى للامتحانات، وقد تحدد جدول إمتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والشهادة الإبتدائية «المهام الآدائية» كالتالى:

- الاثنين الموافق 2023/12/18، لغة عربية وتربية دينية.

- الثلاثاء 2023/12/19 علوم ومهارات.

- الأربعاء 2023/12/20 دراسات وتكنولوجيا.

- الخميس 2023/12/21 اللغة الإنجليزية والرياضيات.