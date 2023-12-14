«المناخ العالمي»: حياد كربوني بحلول 2050.. والتخلي عن الوقود الأحفوري صعب حاليا

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إنّه من الصعب منع استخدام الوقود الأحفوري في الوقت الحالي، متابعا أنّ مؤتمر المناخ كوب 28 في الإمارات نقلة نوعية في اتفاقيات المناخ، حيث جرى الإعلان عن أنّ الحياد الكربوني سيكون بحلول عام 2050.

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أنّ مشاركة 200 دولة في المؤتمر هي الأكبر في تاريخه، وأنّ كل دولة تبحث عن مصالحها الخاصة، مشيرا إلى أنّ الإمارات وضعت 38 مليار دولار في صندوق الخسائر والأضرار، وما يتطلبة التطوير التقني والعلمي للتعامل مع الطاقة الجديدة والمجددة.

وأوضح مستشار برنامج المناخ العالمي، أنّ الطاقة الجديدة والمتجددة لن تحل مشكلة الطاقة الحالية، حيث توجد تحديات كبيرة من الصعب تجاوزها، مثل أنّ الطاقة الشمسية يمكن أن تعطي 300 درجة فقط، وهذه الدرجات لن تستطيع تنفيذ أعمال مصانع الصناعات الثقيلة والكبيرة.

وأكد علام أنّه من الأفضل إعلان الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وأنّ التمويل الذي تم طرحه في المؤتمر كان بحاجة إلى تفاصيل تخص الصندوق من تمويل وتوزيع، مشيرا إلى أنّه كان عليه خلافات عديدة ولكن تم حسمها في المؤتمر، وقد حددت دول كثيرة التمويل الذي سوف يضخ بالصندوق الذي سينشأ له سكرتارية دولة دائمة.