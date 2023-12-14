ضبط 6 آلاف عبوة أسمدة زراعية ومخابز تموينية مخالفة في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة في نطاق إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت عن ضبط محاضر مختلفة في نطاق المركز.

ضبط 6 آلاف عبوة أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة

وأوضح مدير إدارة تموين كفر صقر، أنه تحرر محضر ضبط مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير معتمده بوزارة الزراعة، والتحفظ على ما يقرب من 6 آلاف عبوة، وتسليم السيارة لمركز شرطة كفرصقر، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

محاضر للمخابز التموينية بكفر صقر نقص وزن الخبز

ولفت إلى أنه تقرر عمل محضر إثبات حالة نقص وزن بأحد المخابز البلدية، فيما تم عمل 3 تقارير محاضر إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات التموينية.

وأكد استمرار وتكثيف الحملات التموينة في المحافظة، بناء على توجيهات وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية فايزة عبد الرحمن، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، ومتابعة وزارة التموين والتجارة الخارجية بنتائج هذه الحملات.