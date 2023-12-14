ماذا حدث في آخر عام كبيس مر على العالم؟.. أمراض وظاهرة نادرة تحدث مرة بالعمر

2020 كان آخر عام كبيس مر على العالم، إذ تأتي السنة الكبيسة مرة كل 4 سنوات، ويكون فيها شهر فبراير 29 يوما، بدلا من 28، وتكمن أهميته في كون التقويم الميلادي دونه سيكون خاطئا، وبحسب مختصين في الفلك، فإن الأرض تستغرق 365 يوما وربع لإتمام دورانها حول الشمس.

وشهدت سنة 2020 أحداثا كثيرة على مستوى العالم، من بينها الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تفشيه في الصين، فضلا عن نشوب حرائق وانفجارات وحدوث ظواهر فلكية نادرة، تستعرضها «الوطن».

حرائق أستراليا

في أول يناير 2020 اشتعلت بعض الحرائق العنيفة في غابات أستراليا، ووصفت بأنها الأسوأ على الإطلاق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستمرار موجة الجفاف، وأدت إلى وفاة عددا من الأشخاص ونفوق ملايين الحيوانات، كما أحرقت حوالي 60 ألف كيلومتر مربع من الغابات والحدائق في السنة الكبيسة.

تفشي فيروس كورونا

في 11 يناير 2020، أعلنت الصين أول حالة وفاة بفيروس كورونا، أعقبها انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم خلال أشهر بسيطة، حتى أصاب أكثر من 768 مليونا و360 ألف شخص، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من مليون و693 ألفا حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

عرض أفريقي بأسبوع الموضة في باريس

في 24 فبراير وحتى 6 مارس انطلق أسبوع الموضة الأول في باريس، بينما انطلق الأسبوع الثاني في 28 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، وشهد الأسبوعان لأول مرة إضافة عرض أزياء أفريقي شاركت فيه كثير من الدول.

انفجار مدمر في بيروت

في الرابع من أغسطس، شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما، خلف حفرة عرضها 140 مترا، امتلأت مياه البحر، بخلاف مشاهد الدمار الكبيرة في المرفأ والأحياء القريبة منه، وسويت المستودعات وصوامع الحبوب بالأرض.

ظاهرة فلكية

في 21 ديسمبر شهد العالم ظاهرة اقتران كوكبي المشتري وزحل التي تحدث مرة واحدة في العمر، وظهرا وسط سماء صافية ليبدوان كأنهما كوكبا واحدا، فيما يعرف بظاهرة الاقتران العظيم، التي تتزامن مع الانقلاب الشتوي.