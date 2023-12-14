محافظ الغربية يتابع صيانة المعدات بمركزي طنطا وقطور 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال صيانة المعدات بمركزي طنطا وقطور ضمن خطة التعامل مع الأزمات والكوارث للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

جراجات طنطا

واستعرض محافظ الغربية موقف المعدات داخل جراجات حي اول وثان ومركزي طنطا وقطور وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

إدارة الأزمات

فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز المحافظة، وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى كل المراكز والمدن .