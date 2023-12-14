«الحزب الناصري» يشيد بحجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجه الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، التحية إلى الشعب المصري بجميع فئاته للإقبال غير المسبوق على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أنّ الشعب المصري يحظى بوعي شديد، ويشعر بالمسؤولية في ظل المخاطر العديدة التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، والمصريون حريصون على الوحدة في الأوقات العصيبة ويعلمون جيدا حجم المخططات التي تحاك لهم من الأعداء.

مشاركة المصريين في الانتخابات رسالة قوية للعالم

وأضاف رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصري في تصريحات لـ«الوطن» أن مشاركة المصريين القوية في الانتخابات الرئاسية 2024 تعد رسالة قوية إلى العالم بأكمله بأن الشعب المصري حريص على السير في طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة، فضلا عن الشعب المصري دائما ما يكون حاضرا في المواعيد الهامة في تاريخ الوطن.

وتابع: «نؤمن بأن الشعب المصري يكون حاضرا في المواعيد الهامة والمحن والأزمات من عمر هذا الوطن، كما أنه شعب يعشق تراب أرضه، ودائما ما يعمل على تقديم مساهماته المهمة في بناء مستقبل مصر لكي تصل الدولة المصرية إلى أفضل مكان وبين كافة الدول الكبرى».

كما توجه «أبو العلا» بالشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية وظهورها بمظهر مشرف يليق بحجم الدولة المصرية، مؤكدا أن الحزب الناصري ملتزم بواجبه الوطني من أجل الوصول إلى تحقيق كافة أحلام الشعب المصري