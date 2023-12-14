استجابة أوروبية لتصاعد التوترات بالبحر الأحمر.. تكثيف الجهود لتأمين حركة الملاحة

علق المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إعلان جماعة الحوثيين استهداف جميع السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى إسرائيل، الأمر الذي قد يهدد حرية الملاحة في واحدة من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

تقويض الجهود الأمريكية

وفي مقال نشره المجلس تحت عنوان «استجابة أوروبية لتصاعد التوترات في البحر الأحمر»، أكد أن 40% من تجارة أوروبا مع آسيا والشرق الأوسط تمر عبر مضيق باب المندب، لافتاً إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع تسببت في تقويض الجهود الأمريكية التي هدفت إلى تطوير بنية أمنية إقليمية تقوم على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وإسرائيل.

ونوه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن فشل واشنطن في ضمان أمن المنطقة يعكس أهمية وجود مسار أمني يركز على تعزيز التعاون الإقليمي، بدلاً من التركزي على مواجهة النفوذ الإيراني.

تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر

وشدد المجلس، وفق المقال الذي نشره إلى ضرورة قيام الدول الأوروبية بتكثيف جهودها لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتنسيق فيما بينها تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه من الأهمية بإمكان قيام الاتحاد الأوروبي بتطوير مساره الخاص لتعزيز التعاون الأمني البحري مع القوى الإقليمية في منطقة البحر الأحمر.