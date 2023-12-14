تحصين أكثر من 465 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2023م، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التى انطلقت 19 نوفمبر الماضي.

وحصنت المديرية 18011 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع، من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 465032 رأس ماشية.

تكثيف حملات التوعية ضد الحمى القلاعية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية

كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها.