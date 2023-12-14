أسماء الإداريين والواعظات المؤهلين لامتحان «الحاسب» بأوقاف السويس

كشفت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، عن أسماء الإداريين والواعظات الذين لهم حق دخول امتحان دروات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف.

أسماء الأئمة المتقدمين لخوض دورة حاسب الآلي

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أسماء الأئمة والإداريين والواعظات المتقدمين لدورات الحاسب ‏الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية، والذين لهم حق دخول الامتحانات.

أسماء الأئمة وموعد الامتحان

وأوضحت مديرية الاوقاف، أن الامتحانات الخاصة بالأئمة والواعظات والإداريين ستعقد بمقر المديريات ‏التابعين لها، وذلك يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، وجاءت أسماء الذين لهم حق دخول الامتحان كالآتي:

1- أحمد مصطفى عودة مصطفى، إمام وخطيب.

2- شعبان فرج أبو الفتوح السيد، إمام وخطيب.

3- محمد علاء الدين كمال محمد، إمام وخطيب.

4- عبد المطلب محمد جمال عبد المطلب عبد الباقي، إمام وخطيب.

5- عبد الغني محروس عبد الغني، إمام وخطيب.

6- أحمد محمود محمد ابراهيم، إمام وخطيب.

7- محمود السعيد محمد علي عبد الكريم، إمام وخطيب.

8- عبد الله حمدي عاشور حسانين، إمام وخطيب.

9- مصطفة حلواني شعبان مصطفى، إمام وخطيب.

10- أحمد قدري محمد محمود نصار ، إمام وخطيب.

11- رمضان عبد الله عبد القادر، إمام وخطيب.