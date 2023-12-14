«كان نفسي أرد عليكم».. آخر ما كتبه عمرو عبدالحق رئيس النصر قبل وفاته

حالة من الحزن والمواساة سيطرت على الوسط الرياضي، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت الدكتورة سحر عبدالحق، عن وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر القاهري، عن عمر ناهز الـ53 عامًا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء».

وسرعان ما تفاعل الرموز الرياضية والإعلامية مع خبر الوفاة، داعين له بالرحمة والمغفرة، خاصة أن الفقيد رحل بعد أن ترك سٌمعة حسنة وطيبة لكل من حوله.

كان نفسي أرد عليكم.. آخر ما كتبه عمرو عبدالحق قبل وفاته

وسرعان ما ضجت الصفحات الرياضية ورموزها بالدعاء والرحمة للراحل عمرو عبدالحق، رائد نهضة نادي «النصر الرياضي».

وعلى الرغم من شهرة «عبدالحق» الكبيرة، إلًا إنه كان من الأشخاص غير النشطين بشكل دائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان آخر ما دونه هو رد على تهنئته بعيد ميلاده الأخيرة في مارس الماضي.

بحس فكاهي، رد «عبدالحق» في آخر ما دونه، قائلًا: «كل سنة وانتم طيبين.. أشكركم جميعا على البوستات الجميلة.. كان نفسي أرد على واحد واحد بس كدة صوابعي هتوجعني ومش هلحق الفطار».

سبب وفاة عمرو عبد الحق

وكان نادي النصر الرياضي، كشف عن سبب وفاة رئيسه خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مدونين: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، رئيس النادي، الذي وافته المنية اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة»

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو عبد الحق، هو رائد وصانع النهضة الحقيقية لنادي النصر، إذ نقله وسط الأندية الكبيرة، بعدما أحدث بفضله طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات داخل النادي وعلى المستوى الرياضي أيضًا وخاصة كرة القدم وصنع للنصر اسم كبير بين الكبار.