حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملة إزالة لتعديات البناء المخالف، أسفرت عن تنفيذ إزالة كلية لتعدي على أرض زراعية بناحية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، على مساحة 90 مترا.

التحفظ على مواد البناء المخالف

وفي مدينة القرين، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن تشوين طوب على أرض زراعية بمنطقة مساعدة الجبل على مساحة 350 مترا، وتم التحفظ على مواد البناء وإعادة الشيء لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بشارع جمال عبد الناصر، وتم إيداع المخالفات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.