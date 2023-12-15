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وظيفة معاون نيابة إدارية وموعد سحب الملف.. إليك التفاصيل

كتب:

إسراء عبد العزيز
02:24 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
النيابة الإدارية - ارشيفية

النيابة الإدارية - ارشيفية

أعلن المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل وظيفة معاون نيابة إدارية وموعد سحب الملف المخصص لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023.

وظيفة معاون نيابة إدارية وموعد سحب الملف

كما نشر مركز الإعلام والرصد، أن تبدأ النيابة الإدارية غدا السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.

وأضاف مركز الإعلام والرصد أن وظيفة ومعاون نيابة إدارية موعد سحب الملف، بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R 

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة: https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R 

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط «جوجل»:

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic 

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