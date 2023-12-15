«أوقاف أسوان»: افتتاح 136 مسجدا جديدا خلال الفترة الماضية

أكد الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المحافظة شهدت افتتاح 136 مسجدًا جديدًا في إطار خطة الإحلال والتجديد وإقامة المساجد الجديدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح «دياب» أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وبإشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مؤكدا استمرار الجهود في افتتاح المزيد من المساجد الجديدة، وذلك في إطار جهود التطهير والتعقيم المستمرة في جميع المساجد.

افتتاح مسجد الشيخ موسى أبو معوض

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد الشيخ موسى أبو معوض اليوم، في قرية بنبان قبلي، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد، بينما ألقى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، حنفي محمود دياب، خطبة الجمعة بعنوان «نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم».

تطوير المسجد بتكلفة مليون جنيه

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إلى أن افتتاح مسجد الشيخ موسى أبو معوض يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة في مختلف المحافظات، بهدف توسيع وإعمار بيوت الله، وبلغت تكلفة صيانة وتجديد المسجد حوالي مليون جنيه من الجهود الذاتية.