عقد امتحانات تحديد مستوى للراغبين بتعلم اللغة الألمانية بجامعة الوادي الجديد

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه في إطار التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA فى برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر الذي يتم من خلال مركز التطوير الوظيفي بالجامعة CDC جرى عقد امتحان المستوى B1 لعدد 33 من طلاب الجامعات، مشيرا إلى التحاق 154 طالبا وخريج بالبرنامج لتأهيلهم لسوق العمل حيث يقدم خدمة التدريب والامتحان المعهد الثقافي الألماني معهد جوته Goethe Institut المعتمد من وزارة الخارجية الألمانية.

البرنامج يزيد من فرص عمل الشباب

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بنجاح البرنامج مما يزيد من فرص العمل للخريجين في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقام بتسليم شهادات المستوى B1 لعدد 10 طلاب.

وأشاد بدور مركز التطوير الوظيفي في احتضان ورعاية هذه النوعية المتميزة من المنح التي تكسب الطلاب والخريجين لغات أجنبية تسهم في اختراق سوق العمل بسهولة وقدم الشكر لفريق العمل بالمركز والهيئة.

مركز التطوير الوظيفي في جامعة جنوب الوادي

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية لتطوير مهارة التحدث باللغة الألمانية، وهو يحقق هدفا رئيسيا من أهداف الجامعة والمركز في تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص جديدة في مجالات متعددة.

وأضاف «عمران»، أن المركز يسعى بكل السبل لجذب فرص جديدة لطلاب وخريجي إقليم الصعيد و تسليح الشباب بمهارات عديدة منها ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والعمل الحر اتساقا مع اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.