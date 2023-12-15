الكشف على 1550 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الحرية بحوش عيسى، أجرت الكشف على 1550 مواطنًا بالمجان بواسطة 10 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في قرية الحرية بالبحيرة

وتضمنت أعمال القافلة، الكشف الطبي في التخصصات التالية: «الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- تنظيم الأسرة- الأسنان- ضغط وتحليل دم».

شملت القافلة، «عدد 2 معمل دم وطفيليات، وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة للكشف المبكر للضغط والسكر، ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة».

وقدمت القافلة خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، إلى جانب صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي القوافل الطبية في إطار جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية.

شددت نائب محافظ البحيرة، على تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية، بالقرى والعزب والنجوع.