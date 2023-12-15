أسماء أبو اليزيد تحتفل بعقد قرانها الليلة في القلعة

تحتفل الفنانة أسماء أبو اليزيد، مساء الليلة، بعقد قرانها داخل قلعة صلاح الدين، بعد أشهر قليلة من إعلان خطبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

فيلم العميل صفر

وكان آخر اعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها فى فيلم «العميل صفر»، في موسم أفلام الصيف مع الفنان أكرم حسني، والذي كانت تدور أحداثه بالعديد من المواقف الكوميدية، حول شخصية «صفر»، وهو رجل أمن يتورط بعدة مواقف بعد سعيه من أجل تحقيق حلمه ليكون مثل جيمس بوند الذى يعد مثله الأعلى.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة أكرم حسني، اسماعيل فرغلى، أسماء أبواليزيد، منذر رياحنة، أوتاكا، مصطفى غريب، وآخرين من اخراج كريم العدل، وتأليف وائل عبدالله.