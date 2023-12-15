«أحسن لاعب» في كأس العالم الأخيرة لكرة الجرس: فاضل على الحلم خطوة

لم يكد ينعم على «ويكا» بنعمة البصر حتى أصيب بمرض بالعين أفقده الرؤية، وهنا بدأت أولى مراحل العلاج بعدما أخذه والده لأحد الأطباء لإجراء عدة فحوصات طبية فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالفعل ذهبوا لطبيب وأجرى بدوره جراحة عاجلة للطفل ذى الـ6 سنوات حينها، نجحت الجراحة وأحس الفتى بأن باب السعادة بعدما أغلق فى وجهه قد عاود الفتح مرة أخرى لكن هذا الشعور لم يدم طويلاً وذلك لأن العين الأخرى له أصيبت بنفس المرض وبسبب الأمور المادية غير الميسرة لجأ الأب لطبيب آخر غير الذى قد أجرى الجراحة الأولى الناجحة وهنا كانت الأزمة.

فشلت الجراحة وأصبح الفتى بعين واحدة، اعتصر الحزن قلب الصبى ولكنه كان على يقين بأن الله قد أخذ منه نور البصر ولكن ربما يكون ذلك خيراً له فى المستقبل، تلك الكلمات كانت هى بارقة الأمل لديه يرددها دوماً لتجاوز محنته وخلال تلك الفترة كان دائماً يتذكر ما حدث له بسبب الظروف المادية الصعبة لدى الأسرة، وهو ما كان سبباً فى فقده لعينه: «الدكتور ركّب عدسة فى عينى الشمال لكن مركبتش كويس وكانت سبب إنى خسرت حاسة البصر للأبد، وللأسف نظرى راح والحياة اسودت فى عينيا وبعد ما كنت فى مدرسة عادية دخلت مدرسة للمكفوفين وحاولت أتعايش بقى مع اللى حصل لأن مفيش بديل، وحاولت بكل الطرق ألاقى حاجة تشغلنى عن مشكلتى دى ومن خلالها أقدر أعيش حياتى تانى».

«ويكا»: سنوات الألم تحولت لسعادة بالغة بعد انضمامي لمنتخب مصر

الحياة بعين واحدة قاسية ولكن لا بديل سواها، فهو لا يملك أن يعيد النظر للثانية مرة أخرى وهنا بدأت الحكاية بعدما ألحقه والده بمدرسة للمكفوفين فى محاولة لدمجه مع الصغار حتى لا يمر العمر ويجد نفسه دون علم وعين: «بدأت ألعب كرة الجرس وحبيتها لكن كان عندى مشكلة وهى إنى قصير علشان كده كان لازم أبقى رشيق ومرن علشان أقدر أفرد جسمى فى أكبر مساحة ممكنة فى الهجمة».

أضاءت الحياة مرة أخرى وأحس «ويكا» أن الأصعب قد مَرَّ بلا عودة بعد أن اندمج مع رفاقه، وتمكّن من حصد البطولات: «شاركت فى بطولة فى الإسماعيلية وأخدنا مركز أول وانضميت للمنتخب بعدها علطول». بدأت رحلة العشرينى مع المنتخب المصرى لكرة الجرس وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهته خلال مسيرته الكروية إلا أنه تمكن من انتزاع لقب أحسن لاعب بإحدى مباريات بطولة العالم لكرة الجرس 2022 بعدما قدم أداءً خرافياً ونجح فى تسجيل 4 أهداف فى مباراة ضد منتخب لتوانيا القوى: «كنا خسرانين بفارق كبير ونزلت آخر 8 دقايق وربنا كرمنى وأحرزت 4 أهداف ورغم إننا خسرنا الماتش لكن أخدت أحسن لاعب فى المباراة ومن وقتها الكابتن اهتم بيّا وبقيت أشارك بشكل مستمر ودلوقتى بنجهز لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وعندنا أمل فى ربنا كبير إننا نفرّح كل حبايبنا».

كرة الجرس لعبة تعتمد على الفكر والتخطيط الجيد، فلابد من أن يعرف كل من فى الملعب كيفية صد الكرة بعد فرد الجسم والتسديد فى زوايا يصعب على المنافس توقعها، وتلك الأمور يسهل التدريب عليها لكونها خططاً تكتيكية ينفذها المدرب مع لاعبيه خلال التدريبات ليكونوا على أتم الاستعداد لخوض غمار المنافسات: «التركيز فى التدريبات هو أساس النجاح ولازم كلنا نكون على قلب رجل واحد علشان نحقق حلم الأولمبياد».