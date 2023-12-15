عانت من صعوبة في السير.. بشرى تظهر في العرض الخاص لفيلم «الأستاذ»

حرصت الفنانة بشرى على حضور العرض الخاص لفيلم «الاستاذ»، المقام على هامش مهرجان الجونة، فى دورته السادسة.

إصابة بشرى في قدميها

وظهرت بشرى مصابة في قدميها، إذ كانت ترتكز على إحدى صديقاتها، وتواجه صعوبة في السير على الريد كاربت لفيلم الاستاذ، وبالرغم من ذلك حرصت على التواجد.

تفاصيل فيلم الاستاذ

ويعرض مهرجان الجونة السينمائي الفيلم الفلسطيني «الأستاذ» إخراج فرح نابلسي، اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.