اليوم.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي 3 كليات

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، بدء سحب ملف للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، اليوم، لكل من خريجي كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون، من دفعة 2023.

سحب الملفات من التاسعة صباحا حىي الثانية والنصف مساء

ويبدأ سحب ملف وظيفة ومعاون نيابة إدارية، في مقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساء، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط «جوجل»:

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

أما بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية جاءت كالتالي:

1- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

2- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

3- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

4- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية.

5- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.