جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في 4 محافظات.. تعرف عليه

اعتمدت عدد من مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في 4 محافظات، وذلك بفترتيه الصباحية والمسائية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في 4 محافظات

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الثانوى في 4 محافظات، في ضوء ما نقدمه من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في 4 محافظات، بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم في تلك المحافظات على النحو التالي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي والذي جاء كالآتي:

الأحد 14 يناير: مادتي اللغة العربية - احياء

الثلاثاء 16 يناير: مادتي رياضيات - تاريخ.

يوم الخميس 18 يناير: مادتي الثانية - الكيمياء.

الأحد 21 يناير: مادتي فيزياء - جغرافيا.

الثلاثاء 23 يناير: مادتي اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير المقبل، وجاء الجدول التالي:

الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية

- الخميس لمادة الكيمياء ومادة التاريخ

- الأحد لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء

- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا

- الخميس لمادة الرياضيات

- الاثنين 22 يناير لمادة الاحياء واللغة الأجنبية الثانية

- الأربعاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي والذي جاء كالآتي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2023: مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس 11 يناير 2023: مادة الكيمياء ومادة التاريخ.

- يوم الأحد 14 يناير 2023: مادة الفيزياء ومادة الفلسفة.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2023: مادة الجغرافيا.

- يوم الخميس 18 يناير 2023: مادة الرياضيات.

- يوم الاثنين 22 يناير 2023: مادة الأحياء ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية

بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لحين إعلان جدول امتحانات المواد الأساسية وهي جاءت كالتالي:

- الخميس 27 ديسمبر: التربية الدينية+ التربية المهنية

- الخميس 3 يناير: التربية الوطنية + تكنولوجيا المعلومات والاتصالات