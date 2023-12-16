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«رياضة السويس» تنظم تدريبات الكرة النسائية والكورال بمركزي شباب المدينة وفيصل

كتب:

حمدي عبد الله
09:44 م | السبت 16 ديسمبر 2023
الكرة النسائية

الكرة النسائية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في السويس، التدريبات الخاصة بشعبة الكرة النسائية، بمركز شباب المدينة، إلى جانب تدريبات فريق الكورال بمركز شباب فيصل.

أكدت المديرية، الاهتمام بكل نواحي الهوايات لدي الشباب والأطفال من الجنسين، مشيرة إلى أنها نظمت تدريبات الشعب التخصصية، والهوايات الرياضية (شعبة كرة القدم النسائية) التابعة لإدارة تنمية النشء بالمديرية، بمركز شباب المدينة التابع لإدارة شباب الأربعين، بمشاركة أعضاء الشعبة، وسط تقديم كافة متطلبات التدريب، من المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة المركز. 

وفي سياق، متصل نظمت إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة، تدريبات الشعب التخصصية، في شعبة الكورال بمركز شباب فيصل، بقيادة المايسترو غريب غندور.

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بقلم حمدي عبد الله