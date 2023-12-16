كاتبة صحفية: ضغوط شديدة على المواطن الفلسطيني لفرض سياسة الأمر الواقع

أكدت الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية تمارا حداد، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عدة مراحل داخل قطاع غزة، وهناك مشورة ونصائح مع الجانب الأمريكي لبحث استمرار إطلاق النار بشكل أكثر دقة.

«حداد»: لا يوجد جدول زمني لآلية المعركة

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على شاشة «قناة المحور»، أنَّه لا يوجد جدول زمني حول آلية هذه المعركة، ولكن هناك ضوء أخضر.

وذكرت أنه يوجد ضغط شديد على المواطن الفلسطيني، لفرض الأمر الواقع، والانتقال من خان يونس إلى مدينة رفح الفلسطينية، وخطورة هذه المرحلة أنها تعني تهجير الفلسطينيين.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات مركزة في مخيم جنين، ويستخدم الطائرات والاعتقالات، وتمدير البنية التحية، حيث تم هدم 10 منازل ومحاصرة منطقة المستشفى، والانتقال إلى منطقة نابلس، والاحتلال يريد اقتلاع المقاومة في الضفة الغربية أيضًا.