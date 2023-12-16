تفاصيل برنامج «وعي» التدريبي للرائدات الاجتماعيات بالدقهلية.. بمشاركة 60 متدربة

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن والاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تنظيم برنامج وعي التدريبي للرائدات الاجتماعيات من خلال عمل دورة تدريب الرائدات الاجتماعيات اليوم السبت.

دورة تدريبية للرائدات الاجتماعيات بالدقهلية

وأشار «عبد العزيز» في بيان، إلى أن الدورة جاءت في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق بين برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشئون المرأة لتدريب الرائدات الاجتماعيات للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية ورسائل ومنهج وعي للتنمية المجتمعية.

وأضاف أن الهدف من الندوة بمحافظة الدقهلية العمل على إكسابهم مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ومحافظة الدقهلية.

وأضاف أن التدريب جرى استكماله من أجل الرائدات الاجتماعيات من خلال عقد دورتين تدريبتين جديتين في الفترة من السبت إلى الخميس لكل من رائدات مركز أجا وطلخا مقسمين على مجموعتين بواقع 30 رائدة بكل مجموعه بإجمالي 60 رائدة بقاعات المديرية.